Лося заметили в Новогирееве

На Зеленом проспекте в Новогирееве в гордом одиночестве по двору разгуливается лось. Кадры присылают местные жители.

Выглядит сохатый мирно, но эксперты напоминают, что лучше к ним не приближаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.