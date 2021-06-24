В Калифорнии стадо коров сбежало с бойни

В Калифорнии стадо коров сбежало прямо с бойни. Животные организованно начали прорываться на свободу, и им это удалось.

Коровы разбежались на глазах опешивших от такого зрелища работников мясокомбината. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.