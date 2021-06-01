Панды в Московском зоопарке получили подарки в честь Дня защиты детей

Панды Диндин и Жуи из Московского зоопарка получили подарки в День защиты детей – пирамидку и кубики. Внутри презентов было спрятано лакомство. Диндин быстро разобралась, что к чему, и достала угощение, а Жуи быстро потерял интерес к игрушкам.

Диндин скоро исполнится 4 года, а Жуи – 5. Однако в зоопарке рассказали, что для киперов, которые следят за пандами, медведи всегда остаются детьми.

Для маленьких посетителей зоопарка 1 июня тоже подготовили развлекательную программу – это мастер-классы по рисованию, лепке и оригами. Также детям показали, как кормят обитателей зоопарка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.