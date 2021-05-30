В Вешняках минипиг гуляет в парке

В Вешняках заметили черную декоративную свинку. Видео прислали телезрители. Минипиг гуляет в парке и, судя по кадрам, никого не боится. Животное ведет себя дружелюбно и даже позволяет себя чесать.

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