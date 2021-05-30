В Москве выявили 3 719 случаев заражения коронавирусом за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число новых случаев коронавируса в Москве возросло за сутки на 3 719, сообщает Опрштаб по борьбе с инфекцией. Это максимальный показатель с 14 мая.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 1 177 356 случаев заражения. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,32%.

За сутки в Москве скончались 59 человек из-за коронавируса. Всего скончались 20 060 человек.

За последние сутки в России подтвердили 9 694 новых случая коронавируса в 85 регионах. Также выявлено активно 1 301 (13,4%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 063 442 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Еврейской автономной области и Республике Тыва – 0,02% и 0,03% соответственно.

За последние сутки подтверждено 355 смертей от последствий заражения коронавирусом. За весь период пандемии по России умерло 121 162 человека. Также за прошедшие 24 часа по выздоровлении были выписаны 7 386 пациента. Общее число переболевших коронавирусом в РФ – 4 677 870 человек.