В Москве выявили 3 719 случаев заражения коронавирусом за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число новых случаев коронавируса в Москве возросло за сутки на 3 719, сообщает Опрштаб по борьбе с инфекцией. Это максимальный показатель с 14 мая.
Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 1 177 356 случаев заражения. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,32%.
За сутки в Москве скончались 59 человек из-за коронавируса. Всего скончались 20 060 человек.
За последние сутки в России подтвердили 9 694 новых случая коронавируса в 85 регионах. Также выявлено активно 1 301 (13,4%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 063 442 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Еврейской автономной области и Республике Тыва – 0,02% и 0,03% соответственно.
За последние сутки подтверждено 355 смертей от последствий заражения коронавирусом. За весь период пандемии по России умерло 121 162 человека. Также за прошедшие 24 часа по выздоровлении были выписаны 7 386 пациента. Общее число переболевших коронавирусом в РФ – 4 677 870 человек.
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