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Общество

11:00

В России выявили 9 694 новых случая коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 9 694 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб.

Также выявлено активно 1 301 (13,4%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.

В Москве зарегистрировано 3 719 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 829, в Московской области – 748, в Ростовской области – 179, в Воронежской области – 145.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 063 442 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Еврейской автономной области и Республике Тыва – 0,02% и 0,03% соответственно.

За последние сутки подтверждено 355 смертей от последствий заражения коронавирусом. За весь период пандемии по России умерло 121 162 человека.

Также за прошедшие 24 часа по выздоровлении были выписаны 7 386 пациента. Общее число переболевших коронавирусом в РФ – 4 677 870 человек.

Накануне стало известно, что во Вьетнаме обнаружили новый вид коронавируса. Данный вариант COVID-19 имеет характеристики существующих "британского" и "индийского" штаммов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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