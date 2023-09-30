В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в убийстве Тупака

В деле о громком убийстве рэпера Тупака Шакура наметился финал. Полиция в Лос-Анджелесе задержала подозреваемого. Это 60-летний Дуэйн Кит Дэвис. В его доме провели обыски и нашли журналы с публикациями о Тупаке и его смерти, а еще фотографии людей, которые также могут быть причастны к делу.

Мужчина признался, что в тот роковой день он находился в каделлаке, из которого по рэперу открыли огонь. Тупак Шакур был застрелен в 1996 году. Это стало большим ударом для его многочисленных фанатов. Тупак был одним из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей, а его творчество популярно до сих пор.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.