Стало известно имя убийцы Тупака

3 июля, 20:28
Фото: AP/Todd Plitt
Подозреваемый в деле об убийстве рэпера Тупака Шакура назвал имя настоящего убийцы. Дуэйн Кит Дэйвис заявил, что исполнителя застрелил его племянник Орландо Андерсон.
Информацию Дэйвис озвучил во время съемок документального фильма Netflix "Нераскрытое дело". По словам подозреваемого, он был в машине, когда его племянник обстрелял авто Тупака. Сам Андерсон погиб через два года после убийства рэпера. Мужчина подчеркнул, что в живых больше нет никого, кто знал бы настоящее имя убийцы.
Причиной конфликта, по словам Дэйвиса, стало то, что Тупак и Андерсон принадлежали к враждующим группировкам.
Машину Тупака обстреляли 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Рэпер получил четыре пулевых ранения. Врачи ввели его в состояние искусственной комы, но спасти исполнителя не удалось. Тупак скончался 13 сентября.
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