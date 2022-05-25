В Ереване митингующие заблокировали входы в здание резиденции президента. Демонстрантов возглавляют депутаты парламента Армении от оппозиционных фракций. Прямую трансляцию ведут местные телеканалы.

К центру подтягиваются новые митингующие. Их сопровождают машины. Участники акции требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Произошло несколько небольших стычек демонстрантов со спецназом, но пока полиция никого задерживать не стала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.