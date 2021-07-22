В Казахстане вакцинировались почти 16% населения

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Казахстане привику от коронавируса сделали почти 16% населения. Только за последние сутки число желающих привиться в столице страны выросло в 6 раз, сообщили власти.

При этом растет и заболеваемость: зафиксировано рекордное значение за сутки – 5 700 человек.

В Нур-Султане уже завершили курс вакцинации 206 тысяч граждан. Используют 4 вакцины, в том числе "Спутник V". Также регистрацию прошел и "Спутник Лайт". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.