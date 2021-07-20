Новости мира: легкомоторный самолет сел на мост в Нью-Джерси

В США 18-летний пилот посадил легкомоторный самолет с неисправным двигателем на мост. Случилось это в Нью-Джерси. Летчик не просто совершил относительно мягкую посадку, но еще и умудрился не задеть ни одного автомобиля. Самолет остановился настолько близко к краю моста, что его крыло оказалось над водой.

Гимнаст из Ирландии заступился за организаторов Олимпиады в Токио. Он на камеру попрыгал на кровати в своем номере и заявил, что она вполне может держать удар. Ранее многие спортсмены рассказывали, что были очень удивлены тем, что кровати сделаны из картона и могут развалиться в любой момент.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о еще одном штамме коронавируса. Латинские буквы для обозначения типов коронавируса пока еще не закончились, и этот получил название "Лямбда". Обнаружили его еще в декабре 2020 года в Перу, но распространяться по миру он стал только сейчас. "Лямбду" уже зафиксировали в 30 странах.