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Новости

16 апреля, 23:30

В мире

Новости мира: массовые протесты проходят в Тбилиси из-за законопроекта об иноагентах

Новости мира: массовые протесты проходят в Тбилиси из-за законопроекта об иноагентах

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Дубая до 17 апреля

Международный аэропорт Дубая заявил о приостановке приема рейсов из-за непогоды

Семь месячных норм осадков выпало за день в Дубае

Москвичам рассказали о главных новостях 16 апреля

Новости мира: шпиль фондовой биржи в Копенгагене обрушился из-за пожара

Аэропорт Дубая отменил более 40 рейсов из-за проливных дождей

Новости мира: военная полиция в Израиле атаковала Еврейский центр Торы

Новости мира: Израиль может нанести удар по Ирану для демонстрации своих возможностей

Новости мира: французские рабочие вышли на акцию протеста в Париже

У здания парламента в Тбилиси проходят массовые протесты из-за обсуждения законопроекта об иностранных агентах. Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митингующих. Сообщается также, что начались задержания.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в КНР попросил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина повлиять на Россию, чтобы прекратить конфликт на Украине. Об этом канцлер написал в одной из соцсетей.

Монголию накрыла огромная песчаная буря. Она обрушилась в том числе на столицу страны Улан-Батор. Скорость ветра достигала 24 метров в секунду. Индекс качества воздуха в городе достиг красной отметки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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