Новости мира: массовые протесты проходят в Тбилиси из-за законопроекта об иноагентах

У здания парламента в Тбилиси проходят массовые протесты из-за обсуждения законопроекта об иностранных агентах. Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митингующих. Сообщается также, что начались задержания.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в КНР попросил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина повлиять на Россию, чтобы прекратить конфликт на Украине. Об этом канцлер написал в одной из соцсетей.

Монголию накрыла огромная песчаная буря. Она обрушилась в том числе на столицу страны Улан-Батор. Скорость ветра достигала 24 метров в секунду. Индекс качества воздуха в городе достиг красной отметки.

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