В Киевской области пьяный офицер протаранил истребитель МиГ-29 – СМИ

В Киевской области пьяный капитан вооруженных сил Украины протаранил истребитель МиГ-29, который после столкновения загорелся. Все произошло на одном из военных аэродромов.

Как пишут местные СМИ, офицер выехал на своем Volkswagen на рулевую дорожку, где и врезался в самолет, который в это время буксировали на место стоянки. Пожар, который вспыхнул после столкновения, потушили аэродромные службы. Виновник аварии получил ушибы грудной клетки и лица.

Сообщается, что в отношении офицера начали досудебную проверку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.