Новый вариант коронавируса выявлен в Великобритании

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Британское управление по охране общественного здоровья сообщило о новом варианте коронавируса, выявленном в Англии. Об этом пишет РИА Новости.

Два случая нового варианта коронавируса, который назвали VUI-202103/01, были выявлены в начале марта на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа, уточняется в сообщении ведомства.

Специалисты уже завершили выявление контактов. Дополнительных случаев пока не найдено. Однако там выявили четыре новых случая заражения "бразильским" штаммом коронавируса.

Ранее "британский" штамм коронавируса выявили в Белоруссии. Это подтвердили исследования, которые провели специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

До этого в СМИ появилась информация о том, что "британский" штамм оказался на 64% смертоноснее других. Такие данные показали результаты исследования Эксетерского университета. Ученые сравнили данные примерно 55 тысяч пар участников. У зараженных "британским" штаммом смертность оказалась 4,1 на 1 000 случаев.