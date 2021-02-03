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Технологии

16:24

Россиян предупредили о цифровой "Фукусиме"

технологии

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала, что безосновательный сбор персональных данных может привести к цифровым "Фукусимам", сообщает газета "Известия".

"Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые "Фукусимы". Наше государство должно защищать тайну частной жизни и сдерживать аппетиты тех, кто пытается засунуть нас в электронный концлагерь", – заявила Касперская.

Она пояснила, что некоторые коммерческие корпорации собирают частные базы данных банков и бюро кредитных историй для наблюдения за их клиентами. Касперская подчеркнула, что в связи с этим считает необходимым разработать "большой цифровой кодекс", в котором будет прописано о цифровой идентичности граждан.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконно распространять персональные данные граждан России. Уточняется, что нарушение конфиденциальности может стать угрозой безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе. Данные действия противоречат закону РФ "О персональных данных".

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