Прививку от коронавируса впервые сделали приматам в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прививку от коронавируса впервые в мире сделали приматам в американском городе Сан-Диего. Вакцину ввели девяти обезьянам местного зоопарка, сообщает "Газета.ру".

Известно, что прививку сделали четырем орангутанам и пятерым карликовым шимпанзе-бонобо. В ближайшее время процедуру могут провести для еще трех бонобо и одной гориллы.

Для вакцинации использовался экспериментальный препарат фармацевтической компании Zoetis. Ранее лекарство испытывали на норках, кошках и собаках, однако его не одобрили к применению на людях.

Главный специалист по охране природы зоопарка Сан-Диего Надин Ламберски объяснила, что процедуру сделали ради защиты приматов от COVID-19, влияние которого на животных этого вида еще не изучено. Она уточнила, что у обезьян не было видимых побочных эффектов от введения препарата.

В декабре 2020 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт допустил появление вакцины против COVID-19 для животных. По словам эксперта, ведомство уже готово к производству больших объемов нового иммунобиологического препарата.

