В Россельхознадзоре назвали сроки создания вакцины от COVID-19 для животных

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Разработку вакцины против COVID-19 для животных планируется завершить уже к концу января следующего года, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Далее потребуется время на регистрацию. К производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово", – передает слова Данкверта ведомственная газета Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".

Он пояснил, что в настоящее время идет третий этап испытаний вакцины: ее пробуют к применению на норках, кошках и грызунах. Работу над препаратом ведут специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ), который относится к ведомству.

Данкверт отметил, что Россельхознадзор получает значительное количество запросов на такую вакцину, поскольку, как известно, норки и хорьки чрезвычайно восприимчивы к COVID-19. По данным Национальной ассоциации звероводов, в России разведением норок занимаются 22 предприятия в 14 регионах страны с маточным поголовьем около 300 тысяч особей.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в России не зафиксировано случаев заражения норок коронавирусом. На всех предприятиях усилены санитарные меры, введены соответствующие требования и правила.