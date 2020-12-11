В Россельхознадзоре назвали сроки создания вакцины от COVID-19 для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Разработку вакцины против COVID-19 для животных планируется завершить уже к концу января следующего года, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Далее потребуется время на регистрацию. К производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово", – передает слова Данкверта ведомственная газета Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".
Он пояснил, что в настоящее время идет третий этап испытаний вакцины: ее пробуют к применению на норках, кошках и грызунах. Работу над препаратом ведут специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ), который относится к ведомству.
Данкверт отметил, что Россельхознадзор получает значительное количество запросов на такую вакцину, поскольку, как известно, норки и хорьки чрезвычайно восприимчивы к COVID-19. По данным Национальной ассоциации звероводов, в России разведением норок занимаются 22 предприятия в 14 регионах страны с маточным поголовьем около 300 тысяч особей.
Ранее Россельхознадзор сообщал, что в России не зафиксировано случаев заражения норок коронавирусом. На всех предприятиях усилены санитарные меры, введены соответствующие требования и правила.
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