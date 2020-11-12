В Россельхознадзоре заявили об отсутствии случаев заражения норок коронавирусом в РФ

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В РФ не зафиксировано случаев заражения норок коронавирусом, сообщает издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на советника руководителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

По ее словам, на всех предприятиях усилены санитарные меры, введены соответствующие требования и правила. По данным Национальной ассоциации звероводов, в России разведением норок занимаются 22 предприятия в 14 регионах страны с маточным поголовьем около 300 тысяч особей.

Исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова отметила, что все зверофермы работают в закрытом режиме со строгой пропускной системой. На некоторых пушных фермах применялись тест-системы для выявления коронавируса среди норок. "Звери здоровы", – подчеркнула Зубкова.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), вспышки COVID-19 среди норок зафиксированы в шести странах мира: Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции.

Ранее власти Дании признали, что приказ об истреблении норок был ошибкой. Министр по вопросам продовольствия и рыболовства страны Могенс Йенсен отметил, что у властей не нашлось юридических оснований для уничтожения животных за пределами ферм, на которых были выявлены зараженные COVID-19 норки.