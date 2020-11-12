В Россельхознадзоре заявили об отсутствии случаев заражения норок коронавирусом в РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
В РФ не зафиксировано случаев заражения норок коронавирусом, сообщает издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на советника руководителя Россельхознадзора Юлию Мелано.
По ее словам, на всех предприятиях усилены санитарные меры, введены соответствующие требования и правила. По данным Национальной ассоциации звероводов, в России разведением норок занимаются 22 предприятия в 14 регионах страны с маточным поголовьем около 300 тысяч особей.
Исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова отметила, что все зверофермы работают в закрытом режиме со строгой пропускной системой. На некоторых пушных фермах применялись тест-системы для выявления коронавируса среди норок. "Звери здоровы", – подчеркнула Зубкова.
По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), вспышки COVID-19 среди норок зафиксированы в шести странах мира: Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции.
Ранее власти Дании признали, что приказ об истреблении норок был ошибкой. Министр по вопросам продовольствия и рыболовства страны Могенс Йенсен отметил, что у властей не нашлось юридических оснований для уничтожения животных за пределами ферм, на которых были выявлены зараженные COVID-19 норки.
Стало известно, опасен ли коронавирус у животных для человека
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: