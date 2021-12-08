Белый дом украсили к праздникам

Белый дом готов к Рождеству. Тема этого года – "Подарки от всего сердца" в честь сотрудников, которые работали, несмотря на коронавирус.

Главным праздничным украшением стала пихта высотой 5,5 метра, которая возвышается над Голубой комнатой.

В столовой разместили 160-килограммовый пряничный Белый дом. В этом году к нему добавили полицейский участок, пожарную станцию, больницу и другие заведения, которые работали во время пандемии. Преобразилась и каждая из общественных комнат.

Однако в этом году меньше людей смогут увидеть все это вживую, поскольку публичные экскурсии временно приостановлены.