Новости мира: Таиланд откроется для туристов в январе 2022 года

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Таиланд откроет границы для иностранных туристов в середине января 2022 года. Как рассказали в министерстве туризма страны, путешественникам не нужно будет соблюдать карантин. Отменять ограничения будут поэтапно. По расчетам, к ноябрю большая часть местного населения пройдет вакцинацию и будет разрешен внутренний туризм.
На территории Перу будут производить российскую вакцину "Спутник V". Об этом рассказал президент страны Педро Кастильо. Для этого построят отдельную фабрику. Все детали в ближайшее время уточнит перуанский Минздрав. Эффективность российской вакцины в Лиме признали давно. Решение закупать "Спутник V" приняли в июле.
В Кабуле выстроились гигантские очереди к офисам банков. Десятки тысяч людей пытаются снять со своих счетов наличные. Лидеры запрещенной в России террористической группировки "Талибан", захватившей власть в Афганистане, разрешили обналичивать одному человеку не более 20 тысяч афгани, это около 200 долларов. Однако местные жители не могут получить и этого – многие банки заблокировали выдачу наличных.
Тем временем во всем мире ждут, когда талибы объявят состав нового правительства и обозначат его экономический и политический курс. Боевики уже провели первую встречу на высшем уровне – Кабул посетил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам. Он заявил, что организация продолжит поддерживать социально незащищенных местных жителей.
Внук и правнук Сергея Королева посетили завод компании SpaceX в США. Потомков создателя советской ракетной отрасли пригласил в гости Илон Маск. После экскурсии, во время которой Андрей и Павел Королевы увидели в том числе процесс сборки корабля Crew Dragon, они еще более часа общались с Маском. Делясь впечатлениями, россияне особо отметили, что в SpaceX работает много молодых сотрудников. Ранее Маск неоднократно выражал восхищение работой Сергея Королева и говорил, что хочет пообщаться с его родственниками.
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