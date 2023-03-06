"Актуальный репортаж": принца Гарри и Меган Маркл попросили освободить Фрогмор-коттедж

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны освободить резиденцию Фрогмор-коттедж неподалеку от Виндзорского замка. Такое решение принял Букингемский дворец.

Это первый громкий ответ короны на мемуары Гарри, которые потрясли весь мир своей откровенностью. Что находится за историческими стенами Фрогмор-коттедж? И сколько стоит такая недвижимость?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.