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"Актуальный репортаж": принца Гарри и Меган Маркл попросили освободить Фрогмор-коттедж
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны освободить резиденцию Фрогмор-коттедж неподалеку от Виндзорского замка. Такое решение принял Букингемский дворец.
Это первый громкий ответ короны на мемуары Гарри, которые потрясли весь мир своей откровенностью. Что находится за историческими стенами Фрогмор-коттедж? И сколько стоит такая недвижимость?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.