Новости мира: грузинские депутаты подрались во время обсуждения закона об иноагентах

Грузинские депутаты подрались во время обсуждения закона об иноагентах. Первая потасовка завязалась, когда оппозиция пыталась пропустить в зал представителей неправительственных организаций. А второе столкновение произошло уже внутри помещения. В ходе драки перевернули несколько столов, так что заседание пришлось прервать более чем на полчаса, чтобы вернуть мебель на место. Все это время акция несогласных продолжалась и под окнами парламента.

В Гонконге после девяти часов борьбы с огнем потушен пожар в строящемся небоскребе. Сначала загорелись бамбуковые леса, а по ним пламя распространилось на несколько этажей. Как минимум два человека пострадали. В будущей многоэтажке предполагали разместить отель на 500 номеров и исторический клуб.



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