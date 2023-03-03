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Новости мира: грузинские депутаты подрались во время обсуждения закона об иноагентах

Новости мира: грузинские депутаты подрались во время обсуждения закона об иноагентах

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Грузинские депутаты подрались во время обсуждения закона об иноагентах. Первая потасовка завязалась, когда оппозиция пыталась пропустить в зал представителей неправительственных организаций. А второе столкновение произошло уже внутри помещения. В ходе драки перевернули несколько столов, так что заседание пришлось прервать более чем на полчаса, чтобы вернуть мебель на место. Все это время акция несогласных продолжалась и под окнами парламента.

В Гонконге после девяти часов борьбы с огнем потушен пожар в строящемся небоскребе. Сначала загорелись бамбуковые леса, а по ним пламя распространилось на несколько этажей. Как минимум два человека пострадали. В будущей многоэтажке предполагали разместить отель на 500 номеров и исторический клуб.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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