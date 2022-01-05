Новости мира: опасный снегопад в США и распространение "Флуроны"

В США сильнейший снегопад оставил без света больше 850-ти тысяч человек. На Восточном побережье страны из-за стихии отменены или задержаны тысячи рейсов. Парализована работа общественного транспорта.

По миру начало распространяться явление под названием "Флурона". Это одновременное заражение обычным гриппом и ковидом. Впервые оно было зафиксирован в Израиле, однако сейчас подобные случаи начали отмечать и медики из других стран.

Новые антирекорды в США. Там, по данным Университета Хопкинса, за сутки выявили более миллиона заболевших. Причем как отмечает агентство "Блумберг", речь идет только о тех пациентах, которые официально ушли на больничный.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.