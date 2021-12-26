Новости мира: 12 погибших из-за дождей в Боливии и массовые протесты в Судане

В Боливии из-за проливных дождей погибли по меньшей мере 12 человек. Тысячи местных жителей остались без крыши над головой. Военно-воздушные силы направляют спасательные бригады в наиболее пострадавшие провинции.

В Судане снова массовые волнения. Тысячи протестующих вышли на митинги против военной диктатуры, несмотря на то, что власти отключили интернет и сотовую связь. На подходе к президентскому дворцу их разогнали слезоточивым газом и водометами с грязной водой.

Снегопады долетели и до Турции. В Анкаре начались настоящие морозы. Ночью температура там опускается до минус 8 градусов. Замерзают водоемы. Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.