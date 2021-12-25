Президент Молдавии заявила, что обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной

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Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что ситуацию в отношениях между Россией и Украиной удастся разрешить с помощью мирного диалога.

Политик заявила, что очень обеспокоена напряженностью между Москвой и Киевом.

"Единственное разумное решение – диалог, мирное разрешение ситуации. Мы надеемся на мир", – сказала она в эфире телеканала RTR Moldova.

Санду подчеркнула, что нейтралитет Молдавии прописан в конституции, поэтому на территории республики не будет никаких иностранных войск.

Ранее Санду поддержала активное развитие отношений между Москвой и Кишиневом. Она заявила, что для прогресса в этом вопросе необходимы конкретные шаги.