Президент Молдавии одобрила досрочный роспуск парламента

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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Об этом сообщает ТАСС.

"Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. <...> Выборы назначены на 11 июля 2021", – заявила глава государства во время брифинга.

Ранее Конституционный суд (КС) Молдавии аннулировал введенный прежним парламентом режим чрезвычайного положения, в период которого роспуск законодательного органа был невозможен.

В КС также указали на наличие условий для роспуска нынешнего состава парламента. Ранее депутаты дважды не смогли утвердить правительство после отставки Иона Кику с поста премьера.

Избранный президент Молдавии Майя Санду вступила в должность в декабре 2020 года. За нового главу государства проголосовали более 57% избирателей.