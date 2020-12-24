Санду вступила в должность президента Молдавии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Избранный президент Молдавии Майя Санду вступила в должность, официально приняв присягу на церемонии инаугурации в четверг, 24 декабря. Об этом сообщает "Sputnik Молдова".

Отмечается, что инаугурация Санду организована в рамках торжественного совместного заседания парламента Молдавии и Конституционного суда.

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права человека, суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы", – присягнула Санду, держа руку на конституции Молдавии.

Затем она поцеловала государственный флаг и приняла от председателя Конституционного суда Домники Маноле президентские атрибуты – флаг и специальное колье.

В Молдавии 15 ноября состоялся второй тур выборов президента республики. ЦИК Молдавии объявила, что на выборах победила лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. За нее проголосовали 57,75% избирателей. Игорь Додон набрал 42,25%. Явка на выборы в стране составила 52,78%.

10 декабря Конституционный суд Молдавии признал победу Майи Санду на президентских выборах республики.