Додон попросил Санду быть осторожнее в высказываниях по Приднестровью

Фото: kremlin.ru
Действующий президент Молдавии Игорь Додон порекомендовал своей преемнице Майе Санду быть более осторожной в высказываниях о Приднестровье, чтобы не спровоцировать новый конфликт. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Во время заседания парламентской фракции Партии социалистов были высказаны беспокойства из-за нагнетания ситуации в отношении левобережья Днестра. Мы сошлись во мнении, что политики должны внимательно и осторожно относиться к своим высказываниям, чтобы не спровоцировать новый конфликт на востоке страны", – написал он.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода с территории Приднестровья оперативной группы российских военных вместе с оружием, которое они охраняют на местных складах.
Она также выразила уверенность, что в будущем появится геополитическая возможность для воссоединения Кишинева с Тирасполем. Кроме того, Санду отметила, что долг за поставки российского газа в данный регион Молдавия не признает.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прекращение контроля за состоянием складов в Приднестровье может привести к серьезным последствиям.
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