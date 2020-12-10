Конституционный суд Молдавии признал победу Санду на выборах президента

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Конституционный суд Молдавии признал победу Майи Санду на президентских выборах республики, сообщила председатель КС Домника Маноле на заседании суда.

"Суд постановил: подтвердить результаты выборов президента Молдавии от 15 ноября 2020 года, признать действительным мандат Майи Санду на должность президента Молдавии", – приводит РИА Новости ее слова.

Данное решение вступает в силу в момент оглашения. Уточняется, что инаугурация президента Молдавии запланирована на 24 декабря. Лидеры других стран не смогут принять в ней участие из-за пандемии коронавируса.

В Молдавии 15 ноября состоялся второй тур выборов президента республики. ЦИК Молдавии объявила, что на выборах победила лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. За нее проголосовали 57,75% избирателей. Игорь Додон набрал 42,25%. Явка на выборы в стране составила 52,78%.