Посол Молдавии в РФ Негуца отозван из-за скандала с контрабандой

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Посол Молдавии в РФ Андрей Негуцу был отозван с должности на фоне скандала с контрабандой анаболиков. Об этом заявил премьер республики Ион Кику, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кишиневе рассказали, что Службе информации и безопасности удалось предотвратить незаконный вывоз анаболических веществ на машине с номерными знаками посольства страны в России.

"По инициативе министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности", – уточнил Кику. По словам премьера, глава ведомства может быть ответственен за случившееся.

Кроме того, Кику обратился к министру иностранных дел Аурелию Чокою, чтобы сосредоточили внимание на работе дипмиссий.

Ранее парламент Молдавии сократил полномочия президента. Избранный президент Майя Санду расценила этот законопроект как попытку Игоря Додона узурпировать власть.