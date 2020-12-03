В Молдавии разработали законопроект о проведении люстрации

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Соцпартия Молдавии разработала проект закона о проведении люстрации и "избавления" госорганов от чиновников, которые получили свои посты в 2016–2017 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата-социалиста Василия Болю.

Парламентом Молдавии в июне 2019 года была принята декларация "О захваченном государстве". В документе сообщалось, что большую часть госорганов в стране захватил Плахотнюк. После этого многих отправили в отставку.

"Мы считаем необходимым продолжить начатый процесс, чтобы не позволить вернуться к власти олигархическому режиму", – рассказал Боля.

Ранее парламент Молдавии принял закон о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента. Данную инициативу поддержал 51 депутат из 101.