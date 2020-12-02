В Приднестровье оценили призыв Санду о выводе миротворцев

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский прокомментировал новые призывы официального Кишинева вывести из региона миротворцев. Об этом сообщает "Парламентская газета".

"На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции", – заявил политик.

По мнению Красносельского, прозвучавшие заявления носят политизированный характер и направлены на смещение акцентов и создание резонанса.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода российских войск с территории Приднестровья. Речь идет об оперативной группе, которая охраняет оружие на местных складах.

На заявление политика отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что снятие контроля над состоянием складов в Приднестровье может привести к многочисленным инцидентам.

