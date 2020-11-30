Песков заявил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье

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Россия рассчитывает на диалог с Молдавией по теме присутствия российских миротворцев в Приднестровье, поскольку изменение статус-кво может привести к дестабилизации в республике. Об этом заявил Дмитрий Песков.

"Россия выполняет очень важные функции и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, он, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", – передает слова пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода с территории Приднестровья оперативной группы российских военных вместе с оружием, которое они охраняют на местных складах.

Она также выразила уверенность, что в будущем появится геополитическая возможность для воссоединения Кишинева с Тирасполем. Кроме того, Санду отметила, что долг за поставки российского газа в данный регион Молдавия не признает.