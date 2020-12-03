Парламент Молдавии сократил полномочия президента

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Парламент Молдавии принял закон о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента. Об этом рассказал вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча, сообщает РИА Новости.

Как заявил парламентарий, данную инициативу поддержал 51 депутат из 101. С проектом об ограничении полномочий выступила Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Игоря Додона.

Избранный президент Майя Санду расценила этот законопроект как попытку Додона узурпировать власть.

После того как примут закон, у президента не будет права назначать кандидата на пост директора Службы информации и безопасности, а также не будет полномочий принимать у него присягу.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду назвала дату официальной инаугурации. Церемония состоится 24 декабря в здании Дворца республики.

В Молдавии 15 ноября состоялся второй тур выборов президента республики. ЦИК Молдавии объявила, что на выборах победила лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. За нее проголосовали 57,75% избирателей. Додон набрал 42,25%. Явка на выборы в стране составила 52,78%.