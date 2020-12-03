Парламент Молдавии утвердил в I чтении закон о статусе русского языка

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Парламент Молдавии утвердил в первом чтении закон о функционировании языков. Согласно документу, национальным меньшинствам гарантируется право на использование их родного языка. Об этом сообщил вице-спикер Влад Батрынча.

"Законопроект утвержден в первом чтении большинством голосов парламента", – заявил Батрынча.

По законопроекту обеспечивается соблюдение прав граждан изучать и использовать родной язык, также он будет способствовать развитию национальных культур.

При утверждении проекта в окончательном чтении русскому языку в Молдавии будет возвращен статус языка межнационального общения. Также государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке.

Ранее парламент Молдавии принял закон о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента. Данную инициативу поддержал 51 депутат из 101. С проектом об ограничении полномочий выступила Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Игоря Додона.