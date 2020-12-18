Президент Молдавии подписал закон о статусе русского языка

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о языках, который восстанавливает статус русского как языка межэтнического общения.

"Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый", – написал Додон в своем Facebook-аккаунте.

Ранее новый закон о функционировании языков в стране был утвержден парламентом Молдавии. Закон подразумевает предоставление гражданам страны информации со стороны властей в том числе и на русском языке.

В документе также прописана возможность изучать и говорить на родном языке.

Кроме того, Додон сообщил, что подписал закон, позволяющий снять ограничения на трансляцию российских телеканалов.

В Молдавии 15 ноября состоялся второй тур выборов президента республики. ЦИК Молдавии объявила, что на выборах победила лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. За нее проголосовали 57,75% избирателей. Игорь Додон набрал 42,25%. Явка на выборы в стране составила 52,78%.

Конституционный суд Молдавии признал победу Майи Санду на президентских выборах республики.