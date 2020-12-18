Президент Молдавии подписал закон о статусе русского языка

11:31
Фото: AP Photo/Roveliu Buga
Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о языках, который восстанавливает статус русского как языка межэтнического общения.
"Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый", – написал Додон в своем Facebook-аккаунте.
Ранее новый закон о функционировании языков в стране был утвержден парламентом Молдавии. Закон подразумевает предоставление гражданам страны информации со стороны властей в том числе и на русском языке.
В документе также прописана возможность изучать и говорить на родном языке.
Кроме того, Додон сообщил, что подписал закон, позволяющий снять ограничения на трансляцию российских телеканалов.
В Молдавии 15 ноября состоялся второй тур выборов президента республики. ЦИК Молдавии объявила, что на выборах победила лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. За нее проголосовали 57,75% избирателей. Игорь Додон набрал 42,25%. Явка на выборы в стране составила 52,78%.
Конституционный суд Молдавии признал победу Майи Санду на президентских выборах республики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: