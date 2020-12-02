Кремль приветствует возможное придание русскому языку статуса государственного в Карабахе

Фото: kremlin.ru
В Кремле приветствуют возможное придание русскому языку статуса второго государственного в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова.
"Русский язык – он в любом случае и в Карабахе используется, он и в Армении используется, на русском говорят и в Азербайджане, на русском вообще говорят много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза", – отметил представитель Кремля.
Песков заявил, что Россия по-прежнему готова способствовать распространению русского языка и поддерживать уровень владения им. При этом он отметил, что РФ не предлагает Армении и Азербайджану вводить новый язык как государственный, поскольку подобное решение – внутреннее дело страны.
Турция и РФ ранее подписали соглашение о создании совместного центра по Нагорному Карабаху. В регионе продолжается работа миротворцев после принятия договора между президентом России Владимиром Путиным, премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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