В Кремле отказались комментировать заявление Алиева о новом коридоре в Карабахе

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В Кремле не комментируют заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о новом коридоре в Карабахе, сообщает "Газета.ру".

По словам Дмитрия Пескова, в недавнем телефонном разговоре Владимира Путина с азербайджанским коллегой действительно обсуждались вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

При этом Песков отказался давать оценку утверждению Алиева о том, что российский президент одобрил идею создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана.

"Темы транспортных коммуникаций – да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет я оставляю без комментария", – сказал представитель Кремля.

Ранее Алиев сообщил, что Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган положительно отнеслись к идее создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу до этого сообщил, что российские миротворческие силы завершили развертывание на территории Карабаха. По его словам, в район конфликта перевезли 1960 человек и 552 единицы техники 15-й отдельной мотострелковой бригады.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.