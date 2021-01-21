КС Молдавии признал незаконным особый статус русского языка в стране

18:45
Фото: constcourt.md
Конституционный суд Молдавии признал, что положение об особом статусе русского языка как языка межнационального общения не соответствует Основному закону. Об этом сообщает РИА Новости.
"Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения", – объявила председатель суда Домника Маноле.
Конституционный суд провел оценку законности данного закона по запросу оппозиции. По мнению одного из авторов инициативы депутата Октавиана Цыку, принятое положение дискриминирует молдаван и представителей национальных меньшинств, не говорящих на русском.
Кроме того, Цыку отметил, что закон был принят без публичного обсуждения, а также вынуждает госслужащих брать на себя дополнительную нагрузку в связи с необходимостью перевода документов.
Закон о языках, который восстанавливает статус русского как языка межэтнического общения в Молдавии, был подписан предыдущим президентом страны Игорем Додоном 18 декабря 2020 года.
Ранее новый закон о функционировании языков в стране был утвержден парламентом Молдавии. Закон подразумевает предоставление гражданам страны информации со стороны властей в том числе и на русском языке.
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