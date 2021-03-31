Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за пандемии

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Власти Молдавии одобрили введение режима чрезвычайного положения на территории страны с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила председатель парламента Зинаида Гречаный, проект решения был одобрен 52 голосами депутатов. Его рассмотрели на внеочередном заседании по запросу правительства Молдавии.

Уточняется, что новые ограничения будут действовать в стране до 30 мая.

Ранее ограничения для борьбы с распространением коронавируса продлили в Финляндии. До конца апреля попасть в страну можно будет только при соблюдении согласованных властями условий.

Кроме того, сообщалось об ужесточении карантинных ограничений по COVID-19 в Киеве. С 5 апреля там будут закрыты все детские сады и школы, а для проезда в транспорте потребуются специальные пропуска.

