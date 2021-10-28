Президент Молдавии высказалась за активизацию отношений с РФ

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Президент Молдавии Майя Санду поддержала активное развитие отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

"Необходимы конкретные шаги для прогресса в двусторонних отношениях. Мы предпримем все усилия, чтобы активизировать решение проблем в двусторонней повестке", – заявила глава государства.

Санду таким образом прокомментировала вопросы журналистов о потенциальной встрече с Владимиром Путиным. Возможность переговоров, по ее словам, обсуждалась с замруководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Президент Молдавии подчеркнула, что до начала переговоров по потенциальному саммиту надо добиться прогресса в вопросах двусторонней повестки.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что Молдавия и Россия в будущем будут сотрудничать. Представитель администрации президента добавил, что сторонам удалось договорится о диалоге на ведомственном уровне.