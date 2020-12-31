Президент Молдавии заявила о готовности прибыть в Россию на переговоры

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Россию на переговоры.

Среди тем для обсуждения она назвала экспорт молдавской продукции и приднестровское урегулирование.

"Я открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между нашими странами", – сказала Санду в эфире телеканала TV8.

Вместе с тем президент указала, что до поездки в Москву намерена нанести визиты в Киев и Брюссель.

В Молдавии 15 ноября состоялся второй тур выборов президента республики, который выиграла лидер партии "Действие и солидарность".

За нее проголосовали 57,75 процента избирателей. Бывший глава страны Игорь Додон набрал 42,25 процента голосов.