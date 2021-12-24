Санта-Клаус посетил Чукотку и Камчатку

Фото: noradsanta.org
В рамках своего рождественского путешествия Санта-Клаус посетил населенные пункты Чукотки, Камчатского края и центр Магаданской области. Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).
По данным НОРАД, Санта-Клаус побывал в поселках Провидения и Палана, селе Лорино, в Петропавловске-Камчатском и Магадане. Находясь в России, он оставил детям больше 100 тысяч подарков.
Как рассказали американской газете Stars and Stripes в НОРАД, у Санта-Клауса развился иммунитет к коронавирусу, тем не менее даже его олени продолжают соблюдать социальную дистанцию.
Уточняется, что за передвижением Санты следят с помощью 47 специальных радаров, размещенных в США и Канаде, а также видеокамер, установленных по всему миру. Радары, как объяснили в НОРАД, реагируют на тепловое излучение от носа ведущего оленя Санты Рудольфа.
О том, что Санта-Клаус отправился в рождественское путешествие из финской Лапландии, стало известно утром 24 декабря. До этого чета Клаусов подтвердила раздачу подарков. Их маршрут пролегает по всему миру.
Рождество по Григорианскому календарю отмечается в ночь на 25 декабря.
Санта-Клаус отправился в рождественское путешествие
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