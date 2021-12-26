Евросоюз потребовал от России почти 300 млрд евро – СМИ

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Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию, предъявив России претензии на 290 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо ЕС сообщает газета "Известия".
Причиной обращения в ВТО стала российская политика импортозамещения. В частности, в ЕС пожаловались на якобы дискриминационную оценку заявок на госзакупки.
В Брюсселе считают, что связанные с государством российские компании получают необоснованные преференции, а также подают заявки в тендерах с заниженной на 15–30% стоимостью.
Еще двумя дискриминирующими мерами в ЕС считают получение предварительных разрешений для закупки продукции машиностроения за рубежом и национальные квоты при закупках. В частности, продукция отечественного производства должна составлять 90% по почти 250 группам товаров.
В июле Еврокомиссия опубликовала релиз, в котором заявила, что начала разбирательство с Россией в ВТО по ряду мер, которые якобы ограничивают или запрещают компаниям из ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.
В ЕК также заявили, что с 2015 года Москва постепенно расширила свою политику импортозамещения, убытки от которой в Еврокомиссии оценили в 290 миллиардов евро.
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