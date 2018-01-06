Евросоюз потребовал с России €1,39 млрд за "незаконное" эмбарго на ввоз свинины

6 января, 22:20
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Евросоюз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год за ограничение импорта свинины, передает РИА Новости.
Всемирная торговая организация (ВТО) направила требование Брюсселя в арбитражный суд, пишет американское издание Politico.
По словам представителя Евросоюза, арбитражный процесс определит, справедлив ли иск. В случае положительного решения, суд определит возможность применения данной меры в отношении России.
По данным Politico, в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела "неправомерный" запрет на импорт свинины из ЕС. Меры стали "тяжелым ударом" для фермеров из Германии, Дании и Нидерландов.
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