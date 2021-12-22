США обвинили Россию в нарушении норм и правил ВТО при импортозамещении

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Россия продолжает отходить от руководящих принципов Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в докладе, который был подготовлен аппаратом представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

В документе утверждается, что Москва якобы дает преференции для товаров и услуг собственного производства, расширяет государственный контроль над экономикой, ужесточает торговые рестрикции, реализует программу импортозамещения в отрасли IT и сохраняет импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли.

"Доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов ВТО, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция. Нарушение норм и правил <...> ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции", – указала в отчете торгпред США.

По ее словам, ведомство задействует инструменты ВТО для привлечения России к ответу "за ее поведение в многосторонней торговой системе".

В июле Еврокомиссия опубликовала релиз, в котором заявила, что начала разбирательство во Всемирной торговой организации с Россией по ряду мер, которые якобы ограничивают или запрещают компаниям из ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.

В ЕК также заявили, что с 2015 года Москва постепенно расширила свою политику импортозамещения, убытки от которой в Еврокомиссии оценили в 290 миллиардов евро.