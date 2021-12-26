Власти Калифорнии закрывают пляжи из-за растерзавшей серфера акулы – СМИ

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Власти нескольких округов в американском штате Калифорния приняли решение ограничить доступ на общественные пляжи из-за гибели серфера после нападения акулы. Об этом сообщает газета The Guardian.

Инцидент произошел в городе Морро Бэй в пятницу, 24 декабря. Отмечается, что этот первый за 18 лет смертельный случай из-за акулы в данном регионе. Как рассказал директор гавани Эрик Эндерсби, доступ к воде закрыли в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что на курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и оторвала часть ноги парапланеристу.

Местный житель с другом решили полетать на параплане, но опустились слишком близко к поверхности воды. Одному из них акула откусила часть правой пятки, у него разорваны мышцы и сухожилие, а также диагностировано несколько переломов. Пострадавшего доставили в военный госпиталь.