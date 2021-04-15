В Австралии дайвер спасся после трех часов плавания среди акул

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Австралиец провел три часа в кишащей акулами воде после того, как его лодка перевернулась вблизи Большого Барьерного рифа. Об этом сообщает издание The Mirror.

Лодка 24-летнего дайвера перевернулась в результате сильного течения, в результате чего мужчина оказался один среди нескольких акул.

Происходящее он снял на видео и выложил в социальную сеть. На кадрах видно, что он пытается вызвать помощь, запуская в воздух сигнальную ракету.

"Отличный день на рифе. Я подвез свою возлюбленную на работу и узнал, что сегодня не понадоблюсь начальнику. Тогда я решил ненадолго сплавать в море, чтобы наполнить свои морозильники", – рассказал он своим подписчикам.

Лишь спустя полчаса после запуска сигнальной ракеты австралиец увидел вертолет, летящий в его направлении. Однако, по его словам, вся его надежда на спасение испарилась, когда вертолет развернулся и улетел в другом направлении.

Спустя еще два часа дайвер попытался подать сигнал бедствия при помощи радиомаяка, и только тогда за ним вылетел спасательный вертолет.

Спасатели помогли мужчине подняться на борт, дали воды и провели медосмотр. Дайвер не пострадал.

Ранее серфингист из Австралии рассказал, как выжил после встречи с огромной акулой. По его словам, морская хищница набросилась на него, когда он был на доске.

Мужчина рассказал, что после удара ему удалось добраться до берега, откуда его экстренно доставили в больницу. Медики, в свою очередь, отметили, что подобные случаи в Австралии случаются регулярно, поэтому они специально тренируются лечить подобного рода травмы.