В Австралии дайвер спасся после трех часов плавания среди акул

17:05
Фото: depositphotos/izanbar
Австралиец провел три часа в кишащей акулами воде после того, как его лодка перевернулась вблизи Большого Барьерного рифа. Об этом сообщает издание The Mirror.
Лодка 24-летнего дайвера перевернулась в результате сильного течения, в результате чего мужчина оказался один среди нескольких акул.
Происходящее он снял на видео и выложил в социальную сеть. На кадрах видно, что он пытается вызвать помощь, запуская в воздух сигнальную ракету.
"Отличный день на рифе. Я подвез свою возлюбленную на работу и узнал, что сегодня не понадоблюсь начальнику. Тогда я решил ненадолго сплавать в море, чтобы наполнить свои морозильники", – рассказал он своим подписчикам.
Лишь спустя полчаса после запуска сигнальной ракеты австралиец увидел вертолет, летящий в его направлении. Однако, по его словам, вся его надежда на спасение испарилась, когда вертолет развернулся и улетел в другом направлении.
Спустя еще два часа дайвер попытался подать сигнал бедствия при помощи радиомаяка, и только тогда за ним вылетел спасательный вертолет.
Спасатели помогли мужчине подняться на борт, дали воды и провели медосмотр. Дайвер не пострадал.
Ранее серфингист из Австралии рассказал, как выжил после встречи с огромной акулой. По его словам, морская хищница набросилась на него, когда он был на доске.
Мужчина рассказал, что после удара ему удалось добраться до берега, откуда его экстренно доставили в больницу. Медики, в свою очередь, отметили, что подобные случаи в Австралии случаются регулярно, поэтому они специально тренируются лечить подобного рода травмы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: