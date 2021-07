Новости мира: Ким Чен Ын уволил несколько высокопоставленных чиновников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уволил несколько высокопоставленных чиновников. По его словам, они допустили серьезный инцидент в сфере здравоохранения, который поставил под угрозу национальную безопасность. Что конкретно имелось в виду, Ким Чен Ын не объяснил, но международные наблюдатели считают, что речь шла о ситуации с коронавирусом, которая резко обострилась. При этом официально пандемии в Северной Корее нет.

Владельцы судна Ever Given, которое в марта перекрыло движение в Суэцком канале, заплатят в качестве компенсации более полумиллиарда евро. Об этом рассказали представители администрации канала. После этого стороны откажутся от жалоб в адрес друг друга. Четырехсотметровый корабль сел на мель 23 марта. В результате в очереди на проход через канал выстроилось несколько сотен судов. Сейчас Ever Given стоит в районе Большого и Малого горьких озер между двумя отрезками Суэца. На него наложен арест.

Во Франции арестована женщина, ставшая причиной грандиозного завала на первом этапе веломногодневки Tour de France. Сейчас она находится в полиции. Ей грозит штраф 1,5 тысячи евро. Эта сумма может увеличиться, если спортсмены, вынужденные закончить престижную велогонку, подадут новые иски. Все случилось в минувшую субботу, когда болельщица решила попасть в телетрансляцию с плакатом: "Привет, дедушка и бабушка". В итоге она оказалась буквально под колесами семикратного чемпиона мира, серебряного призера Олимпиады в Лондоне немца Тони Мартина. Спортсмен упал, и в него врезались остальные велогонщики. Более 20 человек получили травмы.

На Евро-2020 во время матча Украина – Швеция один из фанатов команды Андрея Шевченко набросился на мужчину, который пришел на трибуны в футболке сборной России. Причем пришел он именно в сектор, где сидели украинцы, и вместе с ними поддерживал команду желто-синих. Но нашелся человек, которому это не понравилось, завязалась потасовка. В итоге красную футболку на мужчине разорвали, серьезных травм он не получил.

В Канаде число жертв небывалой жары, накрывшей западную часть страны, достигло 500 человек. В некоторых регионах температура в тени достигала 49,5 градуса. Только в Ванкувере 130 человек погибли от тепловых ударов, в основном это пожилые люди. Объявлен режим ЧС, закрыты многие учреждения, в том числе школы и детские сады. Такого зноя в Канаде не было никогда за весь срок метеонаблюдений, а отметку в +45 с лишним градусов фиксировали только в 1937 году.