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В мире

07:30

Новости мира: Ким Чен Ын уволил несколько высокопоставленных чиновников

за рубежом видео Иван Лозовой Кристина Курума

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уволил несколько высокопоставленных чиновников. По его словам, они допустили серьезный инцидент в сфере здравоохранения, который поставил под угрозу национальную безопасность. Что конкретно имелось в виду, Ким Чен Ын не объяснил, но международные наблюдатели считают, что речь шла о ситуации с коронавирусом, которая резко обострилась. При этом официально пандемии в Северной Корее нет.

Владельцы судна Ever Given, которое в марта перекрыло движение в Суэцком канале, заплатят в качестве компенсации более полумиллиарда евро. Об этом рассказали представители администрации канала. После этого стороны откажутся от жалоб в адрес друг друга. Четырехсотметровый корабль сел на мель 23 марта. В результате в очереди на проход через канал выстроилось несколько сотен судов. Сейчас Ever Given стоит в районе Большого и Малого горьких озер между двумя отрезками Суэца. На него наложен арест.

Во Франции арестована женщина, ставшая причиной грандиозного завала на первом этапе веломногодневки Tour de France. Сейчас она находится в полиции. Ей грозит штраф 1,5 тысячи евро. Эта сумма может увеличиться, если спортсмены, вынужденные закончить престижную велогонку, подадут новые иски. Все случилось в минувшую субботу, когда болельщица решила попасть в телетрансляцию с плакатом: "Привет, дедушка и бабушка". В итоге она оказалась буквально под колесами семикратного чемпиона мира, серебряного призера Олимпиады в Лондоне немца Тони Мартина. Спортсмен упал, и в него врезались остальные велогонщики. Более 20 человек получили травмы.

На Евро-2020 во время матча Украина – Швеция один из фанатов команды Андрея Шевченко набросился на мужчину, который пришел на трибуны в футболке сборной России. Причем пришел он именно в сектор, где сидели украинцы, и вместе с ними поддерживал команду желто-синих. Но нашелся человек, которому это не понравилось, завязалась потасовка. В итоге красную футболку на мужчине разорвали, серьезных травм он не получил.

В Канаде число жертв небывалой жары, накрывшей западную часть страны, достигло 500 человек. В некоторых регионах температура в тени достигала 49,5 градуса. Только в Ванкувере 130 человек погибли от тепловых ударов, в основном это пожилые люди. Объявлен режим ЧС, закрыты многие учреждения, в том числе школы и детские сады. Такого зноя в Канаде не было никогда за весь срок метеонаблюдений, а отметку в +45 с лишним градусов фиксировали только в 1937 году.

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