Ветеринар рассказала, как помочь питомцам в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В жару не стоит открывать окна в квартире, если дома есть кошка, а с собаками лучше не гулять в самый зной, рекомендует известный врач-ветеринар Елена Гогуа. Об этих и других рекомендациях специалиста рассказала радиостанция "Комсомольская правда".

По словам Гогуа, кошка или кот могут выпрыгнуть в окно, даже если хозяин уверен, что животное этого не сделает. А если окно открыто в режиме проветривания – застрять между створками и погибнуть от сдавливания внутренних органов.

Что касается собак, то их лучше выгуливать рано утром или поздно вечером и избегать активных игр. Если выйти пришлось все же днем, то важно надеть на питомца охлаждающий жилет, в особенности это касается собак с короткими носами. Кроме того, желательно выбрать для прогулки маршрут по траве или земле, поскольку нагретый асфальт обжигает им лапы.

И котов, и собак, как и детей, ни в коем случае нельзя оставлять одних в закрытой машине. В жару нежелательно совершать какие-либо поездки с животными, тем более в автомобиле без кондиционера или в общественном транспорте. Если поехать куда-то пришлось, то нужно использовать охлаждающий коврик или положить рядом с питомцем бутылку со льдом.

Кроме того, в жаркую погоду их можно угощать лакомствами изо льда или предлагать им специальные охлаждающие игрушки.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег собаководов от стрижки животных в жару. По его словам, шерсть защищает питомцев от прямых солнечных лучей и перегрева: если ее подстричь, то это может привести к ожогам или тепловому удару.

Он также призвал не обливать животных водой, поскольку вместо охлаждения организма это приведет к обратным последствиям: влага начнет испаряться и создаст водяную баню.

